Mit dem Traumlauf steigt die Chance, dass man die Schweizerinnen in der ersten Augusthälfte als eine von 16 Staffeln auch an den Weltmeisterschaften sehen wird. Acht Nationen sind bereits qualifiziert, acht kommen noch dazu. Entscheidend ist die gelaufene Zeit bis zum Stichtag am 23. Juli. Bis gestern lagen die Schweizerinnen in der Zwischenrangliste auf dem ominösen achten Platz. Neuerdings zumindest mit noch besseren Argumenten. Wie derzeit so viele in der Schweizer Leichtathletik.