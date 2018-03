Tom Lüthi findet sich also in einer neuen Welt wieder. Wenn der Fahrer am Gasgriff dreht, sorgt die Elektronik dafür, dass die Kraft dosiert entfaltet wird. Das direkte, ursprüngliche, raue Gasgeben wie in allen anderen Klassen gibt es nicht mehr.

Der Umstieg von einem Moto2-Bike auf eine MotoGP-Maschine ist ungefähr so, wie wenn jemand bisher immer von Hand geschrieben hat und nun auf einmal auf einen Laptop umsteigen muss. Oder wie ein Sportflieger, der sich im Cockpit eines Jumbos wiederfindet. Das fällt selbst dem Helikopter-Piloten Tom Lüthi schwer.

«Ich hätte nie gedacht, dass es so schwierig sein würde. Alles ist extremer, geht schneller, und der Fahrstil und die Linie müssen angepasst werden. Intensiver ist das Fahren aber nicht nur körperlich, auch die Elektronik ist sehr komplex. Bei all den Informationen, die verarbeitet werden müssen, ist man als Neuling schnell überfordert.

Ich habe am Lenker drei Knöpfe, über die ich gewisse Einstellungen anpassen kann. Da bist du bei Tempi über 300 km/h voll am Limit und musst dir überlegen, was du genau brauchst, um noch schneller zu fahren. Ich bin in den ersten drei Rennen Testfahrer. Wo wir uns dann im Feld einordnen, ist noch unklar. Ich hoffe, dass ich von Anfang an um die Punkte kämpfen kann.»

Der alte Umsteiger

Punkte gibt es ab Platz 15. Sein Freund und Manager Daniel M. Epp formuliert das Saisonziel so: «Einen Rang zu nennen, geht nicht. Das Ziel für einen Neuling ist es, auch 2019 noch in der MotoGP-Klasse zu sein.»

Je jünger der Pilot, desto einfacher der Umstieg auf diese Hightech-Monster. Tom Lüthi wird am 6. September bereits 32. Er ist in diesem Geschäft ein Veteran. Marc Marquez stieg mit 20 um, Dani Pedrosa und Valentino Rossi mit 21. Auch die beiden anderen Neulinge, die jetzt wie Tom Lüthi mit der gleichen Honda neu in die Königsklasse einsteigen, sind wesentlich jünger. Takaaki Nakagami ist 26, Franco Morbidelli sogar erst 24.

Tom Lüthi ist die Nummer eins im Schweizer Töffrennsport. Mehr als zehn Jahre lang ist er um Siege und Titel gefahren. Das ist nicht mehr möglich. Vielmehr muss er jetzt lernen, lernen, lernen. Er hat gestern, am ersten Tag der neuen Saison, mit seinen Fortschritten alle überrascht. Der Lehrling ist ein Musterschüler.