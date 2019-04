Vielleicht wird Giulia Steingruber einmal eine gute Psychologin. Der Beruf würde sie reizen, erzählt sie an einem sonnigen Frühlingstag in Magglingen. Bald erlangt die Kunstturnerin ihre Matura, Schwerpunktfächer Psychologie, Pädagogik und Philosophie. Aber noch ist Steingruber nicht bereit für ein neues Leben, noch setzt sie voll auf die Karte Sport. Neun Monate nach ihrem Kreuzbandriss ist sie zuversichtlich, den Anschluss an die Weltspitze wieder zu schaffen. Ihr grosses Ziel: nach Bronze in Rio noch einmal eine Olympiamedaille gewinnen.

An diesem Wochenende finden die Kunstturn-Europameisterschaften statt, Sie sitzen zu Hause, Ihre Freundinnen turnen in Polen – wie sehr schmerzt das?

Giulia Steingruber: Das tut weh, klar. Ich verpasse zum dritten Mal in Serie einen Grossanlass. Und trotzdem kribbelt es in meinem Körper. Ich habe überlegt, ob ich hinreisen soll, den Gedanken dann aber verworfen. Ich muss es akzeptieren, wie es ist. Am Samstag werde ich also in der Schule sitzen und die Wettkämpfe via Smartphone ein bisschen verfolgen.

Am 8. Juli 2018 haben Sie sich das Kreuzband gerissen. Gut neun Monate sind seither vergangen. Wie häufig denken Sie noch an den verhängnisvollen Tag zurück?

Nicht mehr so oft, eigentlich. Ich weiss noch ganz genau, wie die Verletzung passiert ist. Aber ich versuche, dass die Gedanken so wenig wie möglich an die Oberfläche kommen.

Gelingt es manchmal nicht?

Ja. Vor allem in den ersten Wochen nach dem Unfall. Aber ich werde immer besser im Verdrängen, auch weil ich viel investiere ins Mentaltraining. Und ich weiss, dass es nichts bringt, an der Vergangenheit rumzuhirnen.

Wie fühlt sich der Körper einer Spitzensportlerin an, wenn er zum Nichtstun verdammt ist?

Nicht gut. In den ersten Wochen war es sehr schwer, ich war total eingeschränkt, konnte kaum etwas tun. Ich fühlte mich unselbstständig, wenigstens gab es rasch sichtbare Ziele. Zuerst das schmerzfreie Aufstehen von einem Stuhl. Irgendwann konnte ich joggen gehen. Doch dann kam die schwierigste Phase, im Dezember und Januar. Ich hatte lange das Gefühl, einfach nicht mehr weiterzukommen. Das stresste mich ziemlich, hatte auch Auswirkungen auf meinen Alltag, sagen wir: Es war durchaus etwas schwierig um mich herum (lacht). Irgendwann vermisste ich auch den gewohnten Rhythmus im Alltag. Ich habe zwar jeweils einiges für die Schule machen können. Aber ich habe auch häufig einfach ein bisschen in den Tag hineingelebt. Ich hatte zu viel Zeit und wusste nicht immer, was ich damit anfangen sollte.

Haben Sie in Ihrem Körper das Gefühl gespürt, das sagt: «Ich möchte endlich wieder richtig Sport machen»?

Ich spüre ja, dass der Körper noch nicht wieder fit ist für das volle Programm. Und gleichzeitig schreit der ganze Körper nach Sport. Vielleicht auch, weil er eine unbändige Leidenschaft in sich trägt, die er nicht ausleben kann. Und damit fehlt das Glück. Und irgendwie die Möglichkeit, alle Energie, die vorhanden wäre, aufzubrauchen.