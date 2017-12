Mit Manchester City bekam der FC Basel den souveränen Leader der Premier League zugelost. Die von Pep Guardiola trainierte Mannschaft gewann in der Meisterschaft die letzten 14 Partien und marschierte auch in der Champions League souverän in die Achtelfinals.

Die weiteren möglichen Gegner der Basler waren Paris Saint-Germain, die AS Roma, Barcelona, Liverpool, Besiktas Istanbul und Tottenham.

Die Hinspiele finden am 13.,14., 20. und 21. Februar statt, die Rückspiele drei Wochen später.