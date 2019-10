Kletter-Olympiahoffnung Petra Klingler: «Ich bin mir selbst im Weg gestanden»

Selbst sind die Kletterer. So sind die Geräusche der Akkuschrauber in der Kletterhalle Gaswerk in Schlieren zu erklären. Drei Sportler werken morgens um neun Uhr an der Wand, kreieren neue Routen. Petra Klingler stört das nicht. Sie klettert nebenan in einer beeindruckenden Leichtigkeit. Der Fotoapparat rattert, Klingler ist konzentriert. Eine Stunde später sind die Bilder im Kasten.

Dass sich die 27-Jährige wohlfühlt, ist sofort spürbar. Überall trifft sie auf bekannte Gesichter. Auf Menschen, die sie lang nicht mehr gesehen hat. Weil sie normalerweise im nationalen Leistungszentrum in Biel trainiert, war Klingler mehrere Monate nicht mehr in ihrer «Heimhalle». Für das Shooting und das Gespräch ist sie an den Ort zurückgekehrt, wo sie mit dem Klettern angefangen hat.

Olympiaqualifikation inmitten von Enttäuschungen

Als sie 2016 Weltmeisterin im Bouldern, ihre Paradedisziplin, wird, bricht ein Hype um sie aus. Die Sport-Schweiz lernt Petra Klingler kennen. Mittlerweile ist die Zürcherin medial weniger beachtet, und das, obwohl sie im August das Ticket für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio gelöst hat und an den World Beach Games in Doha in der vergangenen Woche die Silbermedaille gewann.