Die von Kanute Mike Kurt, Fechter Fabian Kauter und IT-Spezialist Philipp Furrer lancierte Crowdfunding-Plattform hat sich längst als neues Schwergewicht im Schweizer Sport etabliert und in einem rasanten Tempo entwickelt. Wenn es nach den Ideen des Solothurners Mike Kurt geht, ist damit noch längst nicht Schluss.

Eine Begebenheit illustriert die Bedeutung, die Kurts Projekt inzwischen erlangt hat. Im Spätherbst 2016 setzte sich der ehemalige Weltklasse-Kanute bei der Wahl in den Exekutivrat von Swiss Olympic gegen Kandidaten von deutlich grösseren Sportverbänden durch. Mike Kurt verdiente sich sein Glanzresultat nicht in erster Linie mit den Leistungen als ehemaliger Olympionike, sondern als Gründer von «I believe in you». Denn es gibt kaum eine Sportart in der Schweiz, die in den letzten vier Jahren nicht mit diesem Crowdfunding in Berührung kam.

Prominente Kunden

Das System ist einfach: Man lanciert ein Projekt, definiert den angestrebten Betrag und gibt eine vorgesehene Zeitdauer für die finanzielle Untersützung ein. Jeder Spender erhält eine – oft symbolische – Gegenleistung durch den unterstützten Sportler. Berater der Crowdfunding-Plattform helfen den Athleten, realistische Ziele zu setzen. Denn nur wenn der Betrag erreicht wird, steht das Projekt. Acht Prozent des Erlöses gehen für die intensive Beratung an «I believe in you», vier Prozent fallen für die Zahlungsabwicklung an, der Rest gehört zweckgebunden dem Sportler. Oft entstehen dadurch langfristige Beziehungen mit den Geldgebern.