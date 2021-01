Kanton Bern gibt grünes Licht: Lauberhorn-Rennen sollen stattfinden

(keg) Die hohen Corona-Fallzahlen und vor allem das mutierte Virus macht dem Ski-Zirkus Sorgen. Noch am Samstag sagte FIS-Rennchef Markus Waldner, dass eine Absage des Rennens im Raum stehe. Die WM im italienischen Cortina (7. bis 21 Februar 2021) habe oberste Priorität.

Doch nun erteilte die Gesundheitsbehörde des Kantons Bern grünes Licht um die Rennen durchzuführen, dies berichten mehrere Medien. Nun muss nur noch die Corona-Taskforce der FIS zustimmen. Die Rennen in Wengen finden unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Am Freitag und am Samstag steht eine Abfahrt auf dem Programm, am Sonntag ein Slalom.

Update folgt.