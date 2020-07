Jetzt live: Wer gewinnt das Verfolgerduell? Der FC St.Gallen empfängt den FC Basel und will an die Spitze zurück

Die Super League biegt auf die Zielgeraden ein. Am Mittwoch und am Donnerstag wird die 33. Runde gespielt – die viertletzte. Das Überraschungsteam der Saison, St.Gallen, liegt zwei Punkte hinter Leader YB und könnte mit einem Sieg gegen das drittplatzierte Basel die Tabellenspitze – zumindest vorübergehend – wieder an sich reissen. Verfolgen Sie das Spiel live (Anpfiff 20.30 Uhr) bei uns im Liveticker.