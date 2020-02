Nachdem die Männer am vergangenen Wochenende in Garmisch-Partenkirchen in zwei Rennen um den Sieg fuhren, sind nun die Frauen an der Reihe. Heute Samstag steht die Abfahrt auf dem Plan. Nach den zuletzt starken Ergebnissen gehören mit Corinne Suter, Lara Gut-Behrami und Joana Hählen auch drei Schweizerinnen zu den Podest-Anwärterinnen. Verfolgen Sie das Rennen live bei uns.