Die Schweizer Nationalmannschaft trifft im Halbfinal der Nations League in Porto im Estádio do Dragão auf Portugal. Nachdem die Schweiz in der Gruppenhase bereits die starken Belgier und Island hinter sich lassen konnte, soll nun mit einem Sieg über Portugal der Einzug in den Final realisiert werden. Ob das gelingt, wird sich heute Abend zeigen. Verfolgen Sie die Partie (Anpffif 20.45 Uhr) hier im Liveticker.