Erster gegen Dritter. Es ist das Top-Duell schlechthin in der Bundesliga an diesem Wochenende. RB Leipzig tritt zuhause gegen Borussia Mönchengladbach an. Die «Fohlen», bei denen mit Sommer, Elvedi, Zakaria und Embolo, vier Schweizer im Kader stehen, wollen den «Dosenklub» ärgern und in der Tabelle an diesem vorbeiziehen. Verfolgen Sie die Partie ab 18.30 Uhr bei uns im Liveticker.