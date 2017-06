Die Sensation ereignet sich am 8. Juni. Der FCB lüftet das Geheimnis, wer künftig der starke Mann bei Rot-Blau ist. Brigger? Jean-Paul Brigger? Man kann sich gut die staunenden Gesichter in Basel und der Fussballschweiz vorstellen. Kein Mensch hat den 59-Jährigen auf der Rechnung gehabt.

Auch die überrumpelten Mitglieder nicht, die zum Entsetzen des neuen Präsidenten Bernhard Burgener am nächsten Tag bei der GV Brigger den Eintritt in den Vereinsvorstand verweigern. Weil dieser jedoch in den Verwaltungsrat der FC Basel 1893 AG gewählt wird, steht gleichwohl fest: Wie die erste Mannschaft (Raphael Wicky) wird auch das Management von einem Oberwalliser geführt.

Jean-Paul Briggers Stationen in Bildern: