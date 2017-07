Beim Confederations Cup waren erstmals bei einem wichtigen internationalen Fussball-Turnier Entscheidungen der Schiedsrichter per Videoaufnahmen überprüft wurden. Sechs spielentscheidenden Situationen wurden so korrigiert, teilte die Fifa mit. «Wir hätten sonst einen anderen Turnierverlauf gehabt», sagte Infantino.

Kritik hatte es unter anderem gegeben, da die Überprüfung oft lange dauerte und für TV-Zuschauer wie Fans im Stadion nicht transparent war.

Den Entscheid über einen WM-Einsatz der Video-Referees fällt letztlich das International Football Association Board bei seiner Sitzung im März 2018. Infantino gehört dem Gremium als einer von vier FIFA-Vertretern in der Regel an. Die weiteren vier Mitglieder stellen die Verbände aus England, Wales, Schottland und Nordirland. Getestet wird das System in der kommenden Saison unter anderem in der Bundesliga und in der Serie A.

Confed-Cup-Zukunft offen

Zudem hat Infantino hat die weitere Zukunft des Confederations Cup nach dem Turnier in Russland offengelassen.

Im Anschluss an den Final zwischen Deutschland und Chile vom Sonntag werde man analysieren, sagte der Walliser. «Wenn wir zu einer Schlussfolgerung kommen, werden wir einen Entscheid treffen.» Scherzhaft fügte Infantino im Vergleich zur ausgeweiteten WM hinzu: «Vielleicht werden wir auch die Zahl der Teams auf 48 erhöhen, vielleicht aber auch nicht.»

Derzeit spricht viel dafür, dass in Russland die letzte Auflage des Confederations Cup stattfindet. Im Sommer vor der nächsten WM in Katar 2022 ist wegen der Hitze kein Turnier möglich. Eine Verlegung in den Winter würde zu Terminproblemen führen und Proteste vor allem aus den europäischen Ligen hervorrufen.

Vor der WM 2026 ist bereits ein anderer Testlauf geplant. Im November 2025 soll es im noch zu bestimmenden WM-Gastgeberland transkontinentale Qualifikations-Playoffs geben.