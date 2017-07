Beim Confederations Cup waren erstmals bei einem wichtigen internationalen Fussball-Turnier Entscheidungen der Schiedsrichter per Videoaufnahmen überprüft wurden. Sechs spielentscheidenden Situationen wurden so korrigiert, teilte die FIFA mit. «Wir hätten sonst einen anderen Turnierverlauf gehabt», sagte Infantino.

Kritik hatte es unter anderem gegeben, da die Überprüfung oft lange dauerte und für TV-Zuschauer wie Fans im Stadion nicht transparent war.

Den Entscheid über einen WM-Einsatz der Video-Referees fällt letztlich das International Football Association Board bei seiner Sitzung im März 2018. Infantino gehört dem Gremium als einer von vier FIFA-Vertretern in der Regel an. Die weiteren vier Mitglieder stellen die Verbände aus England, Wales, Schottland und Nordirland. Getestet wird das System in der kommenden Saison unter anderem in der Bundesliga und in der Serie A.