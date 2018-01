Timo Meier rettete mit dem 4:4 in der 56. Minute immerhin einen Punkt. Der Appenzeller Stürmer punktete in der vierten Partie in Serie, wobei er zum dritten Mal traf. Damit erhöhte er sein Saisontotal auf elf Tore. Dazu kommen sechs Assists.

20. Assist der Saison für Josi

Roman Josi bereitete bei der 3:4-Niederlage nach Overtime seiner Nashville Predators gegen die Tampa Bay Lightning in Überzahl das 1:1 von Verteidiger-Kollege Ryan Ellis (8.) vor. Der Berner hat nun in dieser Saison acht Tore und 20 Assists erzielt.