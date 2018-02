Nach dem Erfolg an der Tour de Ski brauchte Cologna eigentlich keine Bestätigung mehr, dass er bereit ist. Sein unwiderstehlicher Antritt im Aufstieg vor dem Ziel lieferte letztlich den Steilpass zur norwegischen Taktik für das Olympiarennen.

Dario Cologna beklagte gestern am Ziel, dass er sich in der Schlussphase müde gefühlt habe. Vor allem im Oberkörper, in der Regel keine Problemzone beim 31-Jährigen, schwand die Kraft. Seine vordergründige Ratlosigkeit über die fehlende Energie wird sich legen, sobald er das Rennen analysiert hat. Cologna lief bei den vorherrschenden Bedingungen schlicht zu aktiv und kräfteraubend, während sich die Norweger in seinem Windschatten ausruhten.

Vielleicht setzte der Schweizer taktisch deshalb aufs falsche Pferd, weil ein schweres Rennen die grösste Chance bot, dem bisherigen Saisondominator Johannes Hösflot Klaebo die überragende Endschnelligkeit aus dem Körper zu jagen. Dies gelang zwar – Klaebo wurde nur 10. –, kostete aber einen zu hohen Preis.

Am Freitag ist alles anders. Über 15 Kilometer Skating gibt es keine norwegische Teamtaktik. Beim Einzelstart läuft jeder alleine. Da zählt, wer über die gesamte Distanz ein möglichst hohes und gleichmässiges Tempo anschlagen kann. «Und das kann Dario», sagt sein Trainer Ivan Hudac.

Darüber, dass sein wertvollstes Pferd im Stall doch nicht in Topform sein könnte, verliert der Slowake keinen Gedanken. Dario Cologna wird am Freitag bereit sein. Setzen Sie also wieder auf ihn! Ein letztes Argument? Fabian Cancellara gewann sein letztes grosses Rennen ebenfalls dank Einzelstart – bei Olympia notabene.