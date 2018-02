Die Stimmung in der Hütte ist trotzdem gut. Das Personal versteht seinen Job, arbeitet effizient, verliert aber trotz langen Präsenzzeiten und engen Platzverhältnissen den Sinn für Humor nicht. Sie alle arbeiten für das Londoner Catering-Unternehmen Living Hospitality, das der Schweizer Starkoch Anton Mosimann gegründet hat und das heute von seinen beiden Söhnen Mark und Philipp geleitet wird. Seit 2008 treten sie in verschiedenen Rollen bei Olympia in Erscheinung. Zum einen als offizieller Caterer des IOC, zum andern für den Gastro-Betrieb in diversen Nationenhäusern. Hier in Pyeongchang ist die Mosimann-Truppe unter anderem für die Amerikaner und Kanadier im Einsatz. Insgesamt 120 Leute sind dafür nach Südkorea gereist, davon 32 in der Küche und im Service des House of Switzerland.

Ich wüsste eine Beschäftigung für mich. Die Schweizer Bratwürste so brutzeln, dass sie ein wenig Farbe bekommen. Am liebsten auf offenem Feuer. Aber dunkelbraune Würste sind vom Erscheinungsbild her leider nicht gefragt. Alles kommt dezent daher. Ich distanziere mich gedanklich von diesen blassen Würsten. Ich muss sie ja schliesslich nicht essen. Es ist übrigens verboten, Fleisch nach Südkorea einzuführen. Um trotzdem eine Bratwurst anzubieten, die etwas mit Schweizer Qualität zu tun hat, wurde ein pensionierter Metzger aus der Heimat eingeflogen. Er kombiniert Fleisch und Därme aus Korea mit der Rezeptur aus der Schweiz.