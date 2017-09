Wutentbrannt feuert Alexander Zverev seine Akkreditierung auf den Tisch. Es gilt, Ballast abzuwerfen nach einer der bittersten Niederlagen in der noch jungen Karriere des deutschen Hoffnungsträgers. «Ich weiss, dass ich hier grosse Dinge hätte erreichen können. Dinge, die ich bislang noch nicht erreicht habe», sagt Zverev nach dem überraschenden Aus in der 2. Runde der US Open.

Der Frust ist so gross, dass der hoch gehandelte Deutsche nach der offiziellen Pressekonferenz weitere TV- und Radio-Interviews verweigert. Es passt zum Bild des arroganten Schnösels, das Zverev zuweilen noch immer abgibt. Als er vor dem Turnier gefragt wird, welche Rolle sein um zehn Jahre älterer Bruder Mischa ihm bedeute, reagiert er schroff: «Alleine in den letzten acht Monaten habe ich diese Frage tausend Mal beantwortet», sagt Zverev, der in dieser Zeit zu einem beispiellosen Sturmlauf auf die Weltspitze angesetzt hatte. Fünf Titel, Siege gegen Wawrinka, Djokovic und Federer hatten ihn in der Weltrangliste von Platz 28 auf 6 gebracht und ihn nach Federer und Nadal in die Rolle des Mitfavoriten katapultiert.

«Es ist frustrierend»

«Ich habe dieses Jahr grosse Turniere gewonnen. Daher hatte auch ich das Gefühl, dass ich ein Favorit bin», sagte der 1,98 Meter grosse Zverev nach dem 6:3, 5:7, 6:7, 6:7 gegen den Kroaten Borna Coric (20, ATP 61), gegen den er im vierten Satz drei Satzbälle in Serie nicht verwerten konnte. «Es ist frustrierend. Ich habe gegen einen 20-Jährigen gespielt. Es ist ja nicht so, dass ich gegen Federer oder Nadal verloren habe», geht Zverev hart mit sich ins Gericht. Nach den Absagen von Titelverteidiger Wawrinka (Knie) und Vorjahres-Finalist Djokovic (Ellbogen) und der günstigen Auslosung schien Zverevs Weg frei.