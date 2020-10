«Ich habe Maradonas Leibchen verloren»: Martin Rueda erinnert sich an das Napoli-Gastspiel in Wettingen

Am 17. Oktober 1989 spielte der FC Wettingen in der zweiten Runde des Uefa-Cups gegen die SSC Napoli mit ihrem Superstar Diego Armando Maradona. Im ausverkauften Zürcher Letzigrund sahen 22'000 Zuschauer ein 0:0, im Rückspiel siegten die Italiener dann, ohne Maradona, glückhaft 2:1. Nach dem Hinspiel hatte Wettingens Captain Martin Rueda das Privileg, mit dem Argentinier das Leibchen zu tauschen. Einige Erinnerungen an das Spiel gegen den Superstar, der am Freitag 60 Jahre alt wird.