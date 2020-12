«Ich freue mich riesig, zu meinem Stammverein zurückzukehren» – FCZ verpflichtet Blerim Dzemaili

(swe) Nun ist es spruchreif. Was die Spatzen schon längst von den Dächern pfiffen, ist nun offiziell bestätigt. Blerim Dzemaili kehrt zum FCZ zurück. Beim Zürcher Stadtklub unterschreibt er einen Vertrag bis Sommer 2022.

FCZ-Präsident Ancillo Canepa ist hocherfreut: «Es ist schön, dass ein ehemaliger FCZ-Junior nach einer so eindrücklichen Karriere wieder zu seiner alten Liebe zurückkehrt. Wir freuen uns alle darauf, dass Blerim mit seiner grossen Erfahrung unsere Mannschaft unterstützen wird.» Auch bei Blerim Dzemaili ist die Freude auf die Rückkehr zum Stadtklub gross: «Nach zahlreichen Jahren im Ausland freue ich mich riesig, zu meinem Stammverein zurückzukehren. Ich bin topmotiviert und möchte dem Stadtklub mit meiner Erfahrung weiterhelfen.»

280 Spiele in der Serie A

Im Jahr 2003 stiess Dzemaili ins Profikader des FC Zürich. Nach 135 Pflichtspielen, 14 Toren, zehn Assists, zwei Meistertiteln (2006 und 2007) unter Trainer Lucien Favre sowie einem Cupsieg (2005) wechselte er mit 21 Jahren nach England in die Premier League zu den Bolton Wanderers. Danach spielte der 34-Jährige in der italienischen Serie A bei Torino, Parma Calcio, der SSC Neapel, dem CFC Genua sowie dem FC Bologna. Insgesamt bestritt er 280 Partien in Italien. Mit Napoli wurde Dzemaili zweimal italienischer Cupsieger. Des Weiteren wurde er in der Türkei mit Galatasaray Meister und Cupsieger und war in Kanada bei Montreal Impact engagiert. Zuletzt stand der Mittelfeldspieler in China beim Shenzhen FC unter Vertrag.