Federer: Es zeigt, dass ich schon super alt bin (lacht). Es ist auch für mich aufregend. Obwohl ich nie gegen ihn spielte, weiss ich mehr über seinen Vater als über ihn. Casper hat sich in den letzten Jahren sehr verbessert und spielt vor allem auf Sand sehr gut. Viel weiss ich nicht über ihn, aber nur mit Glück schafft man es nicht in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers.

Roger Federer, Sie treffen in der dritten Runde der French Open auf den 20-jährigen Norweger Casper Ruud. Als Sie 1999 erstmals bei den French Open antraten, stand auch Ruuds Vater Christian im Feld. Was löst das in Ihnen aus?

Was denken Sie, wie es für einen 20-Jährigen ist, gegen Sie zu spielen?

Ich weiss nicht, zu wem er aufschaut. Aber für mich war es sehr speziell, in Wimbledon gegen Pete Sampras zu spielen, als ich 20 Jahre alt war. Solche Momente muss man geniessen, aber du musst auch an deine Chance glauben. Mit Glück kommst du nicht in die dritte Runde eines Grand-Slam-Turniers. Du musst gute Matches spielen. Und Casper hat seine Aufgabe erledigt.

Sie haben in Madrid und Rom die Viertelfinals erreicht und hier bereits zwei Spiele gewonnen. Betrachten Sie die Sandsaison damit bereits als Erfolg?

Vor einigen Monaten habe ich mich schon gefragt, wie erfolgreich die Rückkehr auf Sand sein würde, oder wie es sich anfühlen wird. Ich habe mit dem Schlimmsten gerechnet: In Madrid in der ersten Runde zu verlieren und dann hier auch gleich in der Startrunde auszuscheiden. Und plötzlich reden wir darüber, dass die Sandsaison schon ziemlich aufregend war, ich viele Matches hatte. Das macht mich glücklich und ich hoffe, es geht so weiter.