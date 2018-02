Die gemeinsame Geschichte

Feuz und Holdener sind Erfolgsgaranten von Swiss Ski. Ihre gemeinsame Zeit beginnt so richtig an der WM im vergangenen Jahr in St. Moritz. Feuz gewann Gold in der Abfahrt, Holdener in der Kombination und Silber im Slalom. Darum, aber auch wegen der Erfolge im Weltcup war der Druck, der auf ihnen lastete, in Südkorea enorm. Der, den sie sich selbst machten, aber auch der, der von der Öffentlichkeit kam.

Beat Feuz hatte am Donnerstag geliefert. Zwar nicht das erhoffte Gold, aber eine am Ende unerwartete Bronzemedaille in der Abfahrt. «Weil ich nach meiner Fahrt davon ausging, leer auszugehen.»

Doch gerade weil seine Fahrt fehlerhaft war, überwog die Freude über die gewonnene Medaille den Frust über das verpasste Gold. «Ich konnte sehr gut und zufrieden schlafen», sagt er. Der Druckabfall war die Basis für Silber im Super-G. «Das ich selbst nie erwartet hätte.» Weil er in dieser Disziplin in diesem Winter zuvor nie besser als Sechster war.

In der Abfahrt sollte – oder musste? – er eine Medaille gewinnen – und tat es. Das gab ihm dann die Freiheit, im Super-G zu dürfen.