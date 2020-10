Heute Freitag wird Pelé 80 Jahre alt: Der König geht am Stock

Vor vier Monaten jährte sich das Endspiel der Fussball-Weltmeisterschaft 1970 zum 50. Mal. Es kamen wieder wunderschöne Erinnerungen auf an den Final der vielleicht attraktivsten WM-Endrunde überhaupt.

Brasilien, angeführt vom genialen Pelé, dem auch das 1:0 gelang, spielte traumwandlerisch schön. Italien hatte vor mehr als 107'000 Zuschauern im Aztekenstadion in Mexiko-Stadt nicht den Hauch einer Chance. 4:1 hiess es am Ende. Pelé gewann die Jules-Rimet-Trophäe zum dritten Mal nach 1958 und 1962 – als bislang einziger Fussballer.

«Vor dem Final sagte ich zu mir: Pelé ist aus Fleisch und Knochen, so wie ich. Danach erkannte ich, dass ich Unrecht hatte», gestand Italiens Abwehrspieler Tarcisio Burgnich nach dem famosen Auftritt des Ausnahmekönners.

Garrincha, Vavá, Pelé und Zagallo bildeten die Offensivreihe in der revolutionären 4-2-4-Formation der Brasilianer bei der WM 1958 in Schweden. Pelé war damals mit 17 Jahren der jüngste Spieler des Turniers. Monate zuvor hatte er bei seinem ersten Länderspiel auch gleich sein erstes Tor erzielt – als 16-Jähriger und jüngster Torschütze in Brasiliens Fussballhistorie.

In Schweden dribbelte und schoss sich der Jüngling in die Herzen von Millionen von Fussballfans weltweit. Beim 5:2 im Final gegen das Team des Gastgebers erzielte er gleich zwei seiner insgesamt sechs Treffer bei dieser WM. Das Bild des weinenden Pelé nach Spielschluss, an die Schulter von Torhüter Gilmar gelehnt, ging um die Welt.