«Habe Maradonas Leibchen verloren»: Der ehemalige Wettinger Captain Martin Rueda über Fussball-Legende Diego Maradona

Einer der besten Fussballer, den die Welt je gesehen hat, ist nicht mehr. Am Mittwoch ist Diego Armando Maradona 60-jährig verstorben. In der Schweiz erinnern sich viele ehemalige Fussballer vor allem an ein Spiel, in das der argentinische Superstar involviert war: Das Gastspiel im Oktober 1989 des SSC Neapel im Europacup gegen den kleinen FC Wettingen. Martin Rueda war damals Captain der Aargauer und erinnerte sich anlässlich des 60. Geburtstags von Maradona vor wenigen Wochen an dieses Spiel.