Gschobe: Entweder Vlado National. Oder sonst kommt der nächste Nationaltrainer halt vom Ballermann

François: Wie weiter mit Nationaltrainer Vladimir Petkovic? Soll man ihn sofort ersetzen oder erst nach der EM? Oder soll man mit ihm den Vertrag verlängern?

Tobias: Verlängern, keine Frage.

Pius: Verlängern.

David: Mir egal.

Flavio: Unbedingt verlängern. Ich wüsste nicht, was dagegen spricht.

François: Es gibt etliche Medien, die Stimmung gegen den Nationaltrainer machen, die eine Trennung spätestens nach der EM befürworten.

Flavio: Und jetzt? Wie lautet Petkovic’ Auftrag? Etwa, dass er euch Journis wöchentlich zu einem Kaffeekränzchen empfängt? Ich glaube nicht, dass etwas in der Art in seinem Pflichtenheft steht.

François: Natürlich nicht. Aber etwas mehr Engagement in der Öffentlichkeitsarbeit würde ihm nicht schaden.

Tobias: Nochmals zum nachschreiben: Petkovic ist der erfolgreichste Nationaltrainer aller Zeiten. Er ist nicht als Grüssaugust, sondern als Fussballlehrer eingestellt worden. Das sollte man endlich mal kapieren. Was wollen wir denn? Einen Typen der unentwegt den Kasper macht, das Stadion mit einem Hollywood-Studio verwechselt aber keinen Plan von Fussball hat? Dann sollte man den nächsten Nationaltrainer unter den Animatoren vom Ballermann rekrutieren – Hossa! Oder vielleicht hätte ja der Dieter Bohlen Bock drauf.

François: Schon kapiert. Aber als Nationaltrainer hat ­Petkovic auch repräsentative Aufgaben. Kraft seines Amts könnte er als Brückenbauer zwischen Nati und Öffentlichkeit fungieren. Aber wenn er sich so unnahbar gibt, so misstrauisch wirkt, wird es schwierig für ihn, die ­Sympathiewerte zu steigern.