Grosser Nati-Formcheck: Die Schweizer von Tabellenführer Mönchengladbach weiter im Hoch

Die Vorzeichen für die letzten beiden EM-Ausscheidungsspiele der Schweizer Nati am Freitag (20.45 Uhr) in St. Gallen gegen Georgien und am Montag (20.45 Uhr) in Gibraltar sind zwiespältig. Einerseits sind die Voraussetzungen aufgrund der Tabelle ausgezeichnet, um sich mit vier weiteren Punkten die Teilnahme an der EM-Endrunde 2020 aus eigener Kraft zu sichern. Andrerseits wird die Auswahl von argem Verletzungspech gebeutelt, Zu den Ausfällen von Xherdan Shaqiri, Fabian Schär, Breel Embolo, Admir Mehmedi, Timm Klose und Mario Gavranovic gesellte sich am Freitag auch noch jener von Josip Drmic. Der Norwich-Profi verletzte sich im Spiel gegen Watford. Deshalb nominierte Coach Vladimir Petkovic den jungen St. Galler Stürmer Cedric Iten nach.

Yann Sommer

Mit einer überragenden Leistung trägt der Goalie von Mönchengladbach zum 3:1-Sieg über Bremen und zur Verteidigung der Leaderposition bei. Als er den Penalty von Davy Klaassen abwehrt, stellt er die Weichen zum Sieg. «Es ist wunderschön, mit diesem Erlebnis in die Nati einzurücken», sagt Sommer.

Stephan Lichtsteiner

Sitzt beim 1:0-Sieg der Augsburger in Paderborn auf der Ersatzbank. Wenn der Schweizer Trainer Martin Schmidt in diesem bedeutsamen Spiel so handelt und dem Schweizer Nati-Captain den unerfahrenen Raphael Framberger vorzieht, dann heisst das, dass Lichtsteiner entweder ausser Form ist oder dem Tempo in der Bundesliga nicht mehr gewachsen.

Nico Elvedi

Mister «Zuverlässig» lässt wie Sommer gegen Werder nichts anbrennen. Mit einer glänzenden Rettungsaktion verhindert er in der Startphase das 0:1. Der 23-jährige Verteidiger ist bei Gladbach gesetzt und hat – Achtung! – mit 96,92 Prozent die beste Passquote aller Bundesligaspieler.