Grosser Jubelschrei nach ungewohnter Walliser Ruhe: Wichtiger Sieg für Fabio Grosso

Der Jubelschrei ist laut von Ayoub Abdellaoui. Er rennt über den Platz im Stade de Tourbillon, springt in die Luft und reckt den Arm. Soeben hat er den FC Sion mit seinem Treffer in der 90. Minute zum 2:1 gegen den FC Vaduz geschossen. Es ist der Schlusspunkt einer Partie, die nicht von der spielerischen Qualität, dafür aber von Spannung und der Wichtigkeit der Partie lebte. Dank des Sieges im Abstiegskampfknüller enteilt Sion dem FC Vaduz um fünf Punkte.

Ein ungewöhnlicher Fussballverein

Der FC Sion ist kein gewöhnlicher Fussballverein. Er ist ein Klub, der in der ganzen Schweiz, aber auch im Wallis selber polarisiert. Ein Klub, der über alles verfügen würde, um beliebt zu sein. Er verfügt über so viel Tradition, Mythen, Legenden und Charisma, wie kaum ein anderer Schweizer Verein. Über ein Stadion, in wunderschöner Umgebung, das in Zeiten der immer gleichen Arenen, für Fussballromantiker einem Paradies gleich kommt. Aber der FC Sion ist auch jener Verein, an dem Christian Constantin an der Spitze steht. Ein Präsident, der so viel Personal austauscht, dass er im In- und Ausland häufig Thema in Satiresendungen wird.

Dass der FC Sion auch in diesem Jahr nicht über den Abstiegskampf hinauskommt, liegt wieder einmal an der grossen Fluktuation. Spieler sind austauschbar, wechseln häufig. Leistungsträger wie Pajtim Kasami, Emir Lenjani, Quentin Maceiras und Bastien Toma haben den Verein im Sommer verlassen. Die neuen, allen voran der langjährige YB-Star Guillaume Hoarau haben noch nicht gezündet. Und nachdem in der Vorsaison vier verschiedene Übungsleiter auf dem wackelnden Trainerstuhl der Walliser Platz genommen haben, ist der neue Trainer, Weltmeister Fabio Grosso, bisher den Beweis schuldig geblieben, dass er als Trainer ähnlich viel taugt wie als Spieler.

Die Suche nach dem System und das verunsicherte Team