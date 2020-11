Grosser Goalie, guter Goalie? Warum heute fast nur noch grosse Eishockeygoalies erwünscht sind – und wie dies den Sport verändert

Mit seiner Körpergrösse gehörte Anken schon in den 1990er-Jahren zu einer aussterbenden Spezies. Kleine Goalies auf Profiniveau sind inzwischen kaum mehr zu finden. Was Eishockeyexperten längst beobachten, lässt sich auch mit Zahlen eindrücklich belegen.

Unsere Datenanalyse der Körpergrössen aller knapp 6000 Eishockeyspieler der höchsten Schweizer Liga und der nordamerikanischen NHL seit 1980 zeigt, dass die Goalies die Feldspieler in Sachen Körpergrösse nicht nur aufgeholt, sondern sie weit überflügelt haben. In einigen NHL-Teams stehen heute Zweimeter-Männer im Tor.

Was mit der Entwicklung des Eishockeys zu tun habe, vor allem mit den viel härteren Schüssen. «In den vergangenen zehn, fünfzehn Jahren war hier die Entwicklung brutal», sagt Kull. Einerseits wurde der Slapshot weiter perfektioniert und dank immer ausgefeilterem Stockmaterial noch gefährlicher – jene Schusstechnik also, bei der die Stockschaufel weit vor dem Puck aufs Eis schlägt, der Stock sich durchbiegt und so den Puck stark beschleunigt. Zudem beherrschen immer mehr Spieler den harten Handgelenkschuss – eine Technik, die es Goalies erschwert, den Schuss zu «lesen». Kurzum: Der Torhüter kann mit seiner Reaktion heute weniger ausrichten als früher, als die Schüsse weniger hart aufs Tor kamen. Somit hat jener Goalie Vorteile, der mehr Torfläche abdeckt.

Blocken statt fangen ist heute angesagt

«Jeder Millimeter zählt», sagt Kull. Da wird auch an der Ausrüstung, an Panzern und Schonern geschraubt bis an die Grenzen des Erlaubten. In der NHL sank der Toreschnitt vor einigen Jahren so stark, dass die Schonergrössen stärker reglementiert wurden. Kull spricht vom «Blockergoalie», der heute gefragt sei. Und vom «hinter der Scheibe sein» als einer der zentralen Fähigkeiten eines Goalies. Sprich: Der Torhüter ist noch mehr als früher darauf getrimmt, stets so zu stehen, dass er aus Puckperspektive möglichst das gesamte Tor abdeckt. Die gesamte Defensivarbeit ist heute auf dieses Blocken ausgerichtet.

Es gehe hier auch um den psychologischen Effekt, sagt Kull: Ein Spieler muss das Gefühl erhalten, zwischen Goalie und Goal passe kein Blatt. Damit sind für einen Torhüter vor allem die millimetergenauen Positionsänderungen innerhalb des Torraums viel wichtiger geworden, sagt Kull. Und damit auch die Eislauf-Fähigkeiten.