Wenn Xhaka die beiden Ligen miteinander vergleicht, dann sagt er: «Der Fussball in England ist komplett anders. Es geht viel schneller und viel direkter nach vorne. Manchmal auch mit langen Bällen. In Deutschland wird der Ball mehr zirkuliert.» Auch deshalb denkt er, im Tempo-Bereich noch einmal Fortschritte gemacht zu haben.

Auch an das Leben in London musste sich Xhaka gewöhnen. «Ich war noch nie in einer richtig grossen Stadt. Erst einmal musste ich leer schlucken. So viel Verkehr. So viele Leute. Aber es ist toll hier, ich geniesse es. Und das Gerücht, dass es immer regnet, kann ich so auch nicht bestätigen.»

Führt der Weg zum Titel?

Doch wohin führt Arsenals Weg? Können die Gunners um den Titel mitspielen? Daran glaubt auf der Insel niemand. Zu gross ist die Konkurrenz. Die Teams aus Manchester mit den Startrainern Guardiola und Mourinho, Titelverteidiger Chelsea, aber auch Liverpool und Tottenham werden höher eingestuft.

Noch drehen sich die meisten Geschichten um Sanchez oder den neu verpflichteten Lacazette. Aber vielleicht hängt Arsenal ja tatsächlich mehr am Tropf von Xhaka, als dem Verein lieb ist. Das haben seine Auftritte in den jüngsten Finals angedeutet. Die Diskussionen um schlechte Tacklings und daraus resultierende rote Karten scheinen jedenfalls in den Hintergrund gerückt. «Ich kann mit diesen Debatten umgehen», sagt Xhaka, «wer es wagt, für sein Team Zeichen zu setzen, muss auch Rückschläge in Kauf nehmen.»

Doch nun ist es Zeit, neue Zeichen zu setzen.