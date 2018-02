Cologna weiss an diesem Tag wohl bereits, dass es mit all den Baustellen rund um seine Gesundheit schwierig sein wird, an der WM in Lahti eine Medaille zu gewinnen. Und tatsächlich kehrt der Münstertaler im vergangenen Februar erstmals seit 2011 ohne Medaille von einem Grossanlass heim.

Szenenwechsel. Zu Colognas Gratulanten beim Erfolg vom Freitag über 15 km gehört Tor Arne Hetland, der seit zwei Jahren Coach der norwegischen Langläufer ist und zuvor längere Zeit Betreuer des Schweizer Ausnahmekönners war. Er zieht seine Mütze vom Kopf und verneigt sich.

«Dario Cologna hat nach wie vor den wohl grössten Motor aller Langläufer und ist auch technisch auf absolutem Topniveau. Wenn er nicht verletzt ist, kann man ihn nur schwer bezwingen.» Der Bündner ist wieder dort, wo er seinen Platz sieht. Das zeichnet einen Ausnahmesportler wie ihn aus: Nur das Beste ist gut genug. Doch dafür braucht es harte Arbeit.

Erstmals verletzungsfrei in den Winter

Juli 2017: Dario Cologna schwitzt auf dem neuen Laufband im Leistungszentrum Davos. Das 140 000 Franken teure Gerät ist eines der Puzzleteile auf dem Weg zum vierten Olympiasieg von Dario Cologna. Darauf lässt sich mit einer bislang unerreichten Präzision an der Technik schleifen.