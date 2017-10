Eder? Was zum Teufel ist bloss aus Eder geworden? Wo ist der Mann, der am Abend des 10. Juli 2016 Portugal zum Europameister und ein ganzes Land glücklich gemacht hat? Eder war als Joker auf den Platz gekommen und hatte in der Verlängerung mit einem haltbaren Schuss aus 23 Metern zum 1:0 ins Netz und die Franzosen ins Mark getroffen.

Es ist in Andorra schon spät am Samstagabend. Die Portugiesen haben soeben mit Ach und Krach den Fussballzwerg aus dem Fürstentum mit 2:0 besiegt, als Ederzito Antonio Macedo Lopes, genannt Eder, aus der Kabine tritt und mit leerem Blick zum Teambus schlurft. Vorbei an den vielen Kameras und Mikrofonen. Doch nicht ein einziger Journalist interessiert sich für ihn, keiner mag ihm eine Frage stellen.

Ist das tatsächlich jener Mann, über den nach dem EM-Triumph eine Autobiografie erschien und herzzerreissende Geschichten erzählt wurden von einem Leben in Armut, einer Mutter, die ihn nicht ernähren konnte und ihn deshalb in ein Heim geben musste? Und über einen Vater, der wegen eines Mordes im Gefängnis sitzt.

An diesem kalten Oktoberabend in den Pyrenäen sind die glückseligen Pariser Momente von 2016 weit weg. Wieder hat der 29-Jährige mit Wurzeln in Guinea-Bissau nicht spielen dürfen. Aus dem gefeierten Helden ist längst ein vergessener geworden. Kein einziger Klub hatte ihm nach der EM einen roten Teppich ausgerollt, und so war er eben bei Lille in der Ligue 1 geblieben. Als in diesem Sommer nun aber mit Marcelo Bielsa ein neuer Trainer kam, war für Eder kein Platz mehr, und er wurde nach Russland an Lokomotive Moskau ausgeliehen.

Eder, die Eintagsfliege

Selbst in der Seleção verblassten seine Meriten schnell. Weil Trainer Fernando Santos nach dem Prinzip «Leistung vor Verdiensten» arbeitet und Eder vermutlich selber für eine Eintagsfliege hält, bot er ihn neun Spiele lang nicht mehr auf. Nach zwei Toren in vier Partien für Moskau lud ihn Santos nun aber wieder ein. Wenn Teamkollege João Mario sagt, man habe ja gesehen, wie wichtig Eder für Portugal sein könne, dann klingt es indes fast so, als sei er froh, ein Maskottchen dabei zu haben. Viel mehr ist Eder momentan nicht.