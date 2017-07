Es sind dramatische Szenen am Donnerstag auf Platz 17. Bei einem Sturz verdreht sich Bethanie Mattek-Sands das Knie auf fürchterliche Art und Weise. «Bitte helft mir, bitte helft mir», schreit sie vor Schmerzen und unter Schock stehend. Doppel-Partnerin Lucie Safarova, die im Publikum sitzt, weint. Ebenso ihre Gegnerin, Sorana Cirstea, die sofort übers Netz steigt und zu helfen versucht. Vor der Überführung in ein Spital wird Mattek-Sands mit Sauerstoff und Schmerzmitteln stabilisiert. Erste Prognose: Kreuzbandriss. An eine Fortsetzung der Partie ist nicht zu denken.

In weniger gravierenden Fällen hätte vielleicht ein Mittel geholfen, das im Spitzensport seit Jahren auf dem Vormarsch ist: Schmerzstiller. Zu Beginn der Woche haben bei den Männern sieben Spieler ihr Erstrundenspiel aufgegeben, was eine Kontroverse ausgelöst hatte. Der Verdacht: Die Athleten wollten die horrenden Preisgelder abholen, obwohl sie gar nicht einsatzfähig gewesen wären. Unbeantwortet bleibt die Frage, wie viele Verlierer ihre Partien nur mit Schmerzmitteln überstehen. Es ist in London immer wieder zu beobachten. Erst wird der lädierte Körperteil mechanisch behandelt, dann eine Pille verabreicht.

Andy Murrays Geheimnis

Während bei Spielern in den hinteren Regionen der Weltrangliste existenzielle Fragen zur Verschiebung der Schmerzgrenze führen, geht es bei Athleten wie Andy Murray in erster Linie um sportliche Meriten. 2013 gewinnt er als erster Brite seit Fred Perry 1936 in Wimbledon. Erst später wird bekannt: Schmerzmittel halten seinen Rücken zusammen. Im Herbst darauf ist eine Operation wegen eines Bandscheibenvorfalls unumgänglich. «Oft habe ich schon vor dem Spiel ein Schmerzmittel eingenommen», sagt er nach der Rückkehr.