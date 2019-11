Zweiter Sieg in Serie von Augsburg

Zwei Wochen nach dem 1:0 gegen Schlusslicht Paderborn führte Martin Schmidt die Augsburger zum nächsten Erfolg, dem erst zweiten in der laufenden Bundesliga-Saison. Philipp Max (17.), Sergio Cordova (26.), André Hahn (52.) und Florian Niederlechner (79.) schossen die Tore gegen spätestens nach dem Platzverweis von Goalie Rune Jarstein (28.) überforderten Berliner. Für Hertha war es die vierte Niederlage in Folge, für Augsburg der 50. Sieg in der Bundesliga.