Vater klimperte unentwegt. Beethoven, Bach, Mozart. In jeder freien Minute sass er in der Wohnstube am Klavier und spielte. Oft auch Händel. Daher kannte ich die Hymne der Champions League schon als Zweikäsehoch. Ihm nämlich, Georg Friedrich Händel, hat der Brite Tony Britten seine Melodie später abgekupfert.

Bänz Friedli empfiehlt

Nun soll sie im Wankdorf erklingen? Erhebend wird das sein – und leicht befremdlich. Wir kennen die feierlich euphorisierende Tonfolge nur vom Fernsehen. Sie steht für die entrückte Glitzerwelt des Fussballs, aber auch für den gnadenlosen Kommerz, den wir Fans im Grunde verabscheuen. Plötzlich gilt diese Hymne dem Verein, mit dem ich von klein auf leide … Letzten Mittwoch, beim Hinspiel, hätte ich sie mir bereits anhören können. Doch just bevor sie ertönte, stand Tochterherz an den Pforten des Zürich Openairs und hatte ihr Ticket verloren. In wenigen Minuten, greinte sie am Handy, würde ihre Lieblingsband auftreten – und sie könne nicht rein!