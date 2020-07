Wolfsburg oder Donezk mögliche Viertelfinal-Gegner des FC Basel

Dies ergab die Auslosung am Freitag in Nyon. Im Hinspiel des Duells der potenziellen FCB-Gegner setzte sich Donezk, der UEFA-Cup-Sieger von 2009, auswärts in Wolfsburg mit 2:1 durch. Beim deutschen Bundesligisten stehen mit Kevin Mbabu, Renato Steffen und Admir Mehmedi drei Schweizer Internationale unter Vertrag.

Der FCB hat ausgezeichnete Chancen, erstmals seit 2014 wieder in die Europa-League-Viertelfinals einzuziehen. Im Achtelfinal-Hinspiel Anfang März in Frankfurt gewann Basel 3:0. Das Rückspiel gegen die Eintracht findet am 5. oder 6. August im St. Jakob-Park statt.

Die Viertelfinals werden am 10. und 11. August in Duisburg, Düsseldorf, Köln und Gelsenkirchen ausgetragen, die Halbfinals am 16./17. August. Mögliche Gegner des FCB in einem allfälligen Halbfinal wären Inter Mailand, Getafe, Bayer Leverkusen oder die Glasgow Rangers. Der Final findet am 21. August in Köln statt.