Die Fussball-Weltmeisterschaft in Katar und insbesondere deren Gastgeberland gerät in den letzten Tagen immer mehr unter Beschuss.

Vor zwei Wochen zeigte eine Dokumentation des deutschen Senders WDR, wie schlecht die Bedingungen für die «Gastarbeiter» aus Nepal in Katar sind. «Wir sind 125 Arbeiter, die hier festsitzen. Wir sind Gefangene», sagte einer der Interviewten.

Am Dienstag folgte die nächste Hiobsbotschaft: Der frühere UEFA-Präsident Michel Platini wurde wegen Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit der Vergabe der WM nach Katar vorübergehend in Gewahrsam genommen und befragt. Mittlerweile ist Platini wieder auf freiem Fuss und streitet die Vorwürfe ab.

Der frühere Spitzenfussballer unterstützte die Vergabe in den Wüstenstaat öffentlich. Nun soll aber auch Frankreichs Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy in die Sache verwickelt sein.

So viel schlechte Presse hat dem Weltfussballverband offenbar Stoff zum Nachdenken gegeben. Laut Informationen des US-Sportsenders TNT (der in den Vereinigten Staaten unter anderem die Champions League überträgt), will die FIFA sich in Meetings über mögliche Ersatz-Gastgeber unterhalten.