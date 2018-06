Goalie Gregor Kobel, gewiss. Mittelfeldspieler Edimilson Fernandes, vermutlich. Und wohl auch Verteidiger Silvan Widmer. Oder trifft es am Ende mit Michael Lang doch einen anderen aus der Hintermannschaft?

Diese Namen werden jedenfalls teilweise hoch gehandelt, wenn es darum geht, noch die drei Schweizer zu benennen, welche die Reduktion auf die WM-Kadergrösse von 23 Spielern nicht überstehen. Kobel ist Jungprofi bei Hoffenheim, Fernandes spielt bei West Ham, Widmer in Italien für Udinese. Und Lang ist der einzig verbliebene Akteur der Super League.

Der Schweizer Nationaltrainer Vladimir Petkovic befindet sich seit dem Amtsantritt vor fast vier Jahren ein zweites Mal in der Endphase, in der es gilt, die beste Mannschaft für ein Turnier zu finden. Und damit die Kandidaten nicht nur hinsichtlich ihres Könnens, sondern auch ihrer Rolle in der bis dahin funktionierenden Gruppe zu bewerten. Nur, nach der EM 2016 ist heuer die Plattform eine ungleich grössere, Petkovics Wahl noch mehr im Fokus: Es kommt die WM.

Super League nicht hoch im Kurs

Unter Petkovic haben es die Spieler der einheimischen Liga nicht einfach, Albian Ajeti beispielsweise, der Torschützenkönig dieser Saison, hat es nicht einmal bis ins Trainingslager geschafft, das diese Woche in Lugano begonnen hat. Wie auch die Basel-Rückkehrer Fabian Frei und Valentin Stocker – immerhin haben beide in dieser WM-Qualifikation getroffen.