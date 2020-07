Weiterer Corona-Fall beim FCZ

Der Spieler, dessen Name nicht genannt wird, verspürt geringfügige Symptome und befindet sich seit einigen Tagen in häuslicher Isolation. Weil er in den letzten Partien nicht zum Einsatz kam und nachweislich keinen engen Kontakt mit Teamkollegen und Staffmitgliedern hatte, sind nach Rücksprache mit der Zürcher Kantonsärztin keine weiteren Massnahmen nötig.

Mitte Monat waren beim FCZ insgesamt neun Spieler und Staffmitglieder sowie Präsident Ancillo Canepa positiv getestet worden. Ein Grossteil der Mannschaft musste sich daraufhin in Quarantäne begeben und der FCZ vorübergehend mit Spielern der zweiten Mannschaft antreten.

Das Freitagabendspiel zwischen Luzern und dem FC Zürich war vom Corona-Fall nicht betroffen und blieb im Programm.