Schon vor eineinhalb Jahren nahm ihn Real Madrid unter Vertrag, 45 Millionen Euro überwiesen die Königlichen für den damals 16-Jährigen an Flamengo Rio de Janeiro. Seit diesem Sommer spielt Vinicius Junior nun auch wirklich in Madrid, nachdem ihn der spanische Rekordmeister noch ein Jahr in der brasilianischen Millionenstadt parkiert hatte.

HALA MADRID Y NADA MÁS! ⚪️🔵⚽️ pic.twitter.com/nnzrVd6wBG — Vinicius Jr (@vini11Oficial) 20. Juli 2018

Schon damals galt der junge Stürmer als eines der grössten Talente im Weltfussball. Nicht nur die Madrilenen, auch Barcelona, Chelsea und Manchester City hätten ihn gerne verpflichtet. Am Ende machte Real das Rennen, ganz zur Freude von Präsident Florentino Perez, dem seit jeher ein Faible für brasilianische Fussballer nachgesagt wird.

«Er hat uns überzeugt mit seinen unglaublichen Dribblings, Sprints und Toren, gepaart mit einer herausragenden Technik», schwärmte Perez bei seiner Vorstellung. Für ihn war klar, dass es Vinicius sein wird, der dereinst in die grossen Fussstapfen des zu Juventus Turin abgewanderten Cristiano Ronaldo tritt. Dass er das Zeug dazu hat, bewies der heute 18-Jährige in der letzten Saison bei Flamengo. In 37 Spielen erzielte er sieben Tore und bereitete vier vor. Plötzlich nicht mehr erste Wahl Geglänzt hat Vinicius vor allem auf dem linken Flügel, da, wo auch Ronaldo jahrelang für Furore sorgte. Während des International Champions Cup, einem Vorbereitungsturnier in Übersee, deutete der Brasilianer ein erstes Mal an, zu was er fähig sein könnte: Feine Technik, gekonnte Übersteiger, begeisternde Tempo-Dribblings. Sogar den einen oder anderen Assist liess er sich gutschreiben.

«Er ist die Gegenwart und die Zukunft unseres Vereins», sagte sein Landsmann Marcelo, der selbst mit 18 zu Real gekommen war. Und Perez posaunte: «Wir glauben, dass er einer der Grössten der neuen, kommenden Ära bei Real werden kann. Er ist eine der grössten Hoffnungen im brasilianischen und im Weltfussball.» Doch den neuen Real-Trainer Julen Lopetegui hatte Vinicius nicht komplett überzeugen können. Im UEFA Super Cup gegen Atlético Madrid und beim LaLiga-Saisonstart gegen Getafe spielte das Supertalent plötzlich keine Minute mehr. Lopetegui schickte den 1,77-Meter-Mann mit der Zahnspange und den auffälligen Ohrringen nicht einmal zum Aufwärmen, setzte lieber auf die jungen Spanier Marco Asensio oder Borja Mayoral.

Foco nos teus objetivos, isso é o que importa! ⚽️🔥🤙🏿 pic.twitter.com/pQRHyNOWF2 — Vinicius Jr (@vini11Oficial) 20. August 2018