Und wer hat wem nun mehr zu verdanken? Salerno dem FC Biberist, weil ihm der Klub als ideales Sprungbrett diente. Oder der FC Biberist Vincenzo Salerno, weil dieser den Verein erstmals in die 2. Liga inter gebracht hat? «Ich habe dem FC Biberist sicher sehr viel zu verdanken», antwortet Salerno. «Der Verein hat mich vor vier Jahren als Nobody aus der 4. Liga verpflichtet. Ich hatte das Glück, dass für die Verantwortlichen des FC Biberist die Erfahrung nicht die wichtigste Komponente war und ich diese Chance erhielt.»

Wie gross sein Anteil am Erfolg in den vergangenen vier Jahren sei, könne er nicht abschätzen. «Am meisten beigetragen zum Erfolg hat definitiv die Mannschaft», stellt er klar. «Die Chemie hat einfach gepasst. Es war die perfekte Mannschaft für mich, und ich war wohl der perfekte Trainer für diese Spieler. Ich glaube nicht, dass ich mit einer anderen Zweitliga-Mannschaft so erfolgreich gewesen wäre.»

Letztes Ziel heisst Ligaerhalt

Ein letztes Ziel, quasi die Kirsche auf der Torte, bleibt Salerno noch: «Momentan steht für mich an erster Stelle, mit dem FC Biberist den Klassenerhalt in der 2. Liga inter zu schaffen.» Da sich mit Roman Rüegsegger vor rund zwei Wochen ein wichtiger Leistungsträger das Kreuzband gerissen hat, sei die Aufgabe nun noch einmal schwieriger geworden. «Es wird eine grosse Herausforderung für mich und die Spieler. Doch wir werden versuchen, in der zweiten Saisonhälfte das zu schaffen, was uns niemand zutraut.» Gelingt der Ligaerhalt, erreicht Salerno endgültig den Legendenstatus beim FC Biberist.

Auf seinen Entscheid, den Klub Ende Saison zu verlassen, habe das Team nicht schockiert reagiert, «aber sie waren schon enttäuscht», so Salerno. «Mir war wichtig, dass sie meine Beweggründe verstehen. Es ist eine sehr intelligente Mannschaft. Alle Spieler konnten meinen Entscheid nachvollziehen.»

Dass sich sein Abgang negativ auf die zweite Saisonhälfte auswirken könnte, glaubt Salerno nicht. Im Gegenteil, das Teambuilding läuft gerade auf Hochtouren. Der FC Biberist befindet sich nämlich seit letztem Samstag im Trainingslager auf Malta. «Es ist super hier, alles läuft wie geschmiert», dies Salernos Wasserstandsmeldung von der Mittelmeer-Insel.

Ein grosser Verlust

«Ich war zuerst etwas überrumpelt. Denn ich hatte gehofft, dass er noch eine Saison dranhängt», kommentiert Biberists Vizepräsident Iwan Bucher Salernos anstehenden Abgang. «Für den FC Biberist ist dies ein grosser Verlust, aus menschlicher und fachlicher Sicht. Er hatte eine ganz spezielle Beziehung zum Vorstand und zu den Spielern.» So sei denn auch die Verkündung des Entscheids vor der Mannschaft sehr emotional abgelaufen.

Für den Vorstand des FC Biberist gehe es nun darum, Vincenzo Salerno adäquat zu ersetzen. Im Verlauf der letzten Tage seien schon einige Bewerbungen eingetroffen. «Von der Mannschaft oder auch der Infrastruktur her ist es sicher kein uninteressanter Job», weiss Iwan Bucher. «Der neue Trainer muss einfach zu uns respektive zu unserem Team passen und mit jungen Spielern arbeiten können.» Und er müsste für beide Ligen bereit sein: die 2. Liga inter oder im Falle eines Abstiegs auch für die Solothurner 2. Liga.