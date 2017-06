Der Dritte der letzten Super-League-Saison stattete den 21-jährigen Stürmer, der zuletzt von Juventus Turin an Chiasso ausgeliehen war, mit einem Vierjahresvertrag aus.

Bei Chiasso empfahl sich der in Frankreich geborene Marokkaner Marzouk mit 12 Toren in 18 Challenge-League-Spielen für ein Engagement in der höchsten Schweizer Spielklasse.