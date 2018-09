1. Hochspannung an der Tabellenspitze – hinter YB

Das Rennen um die Spitzenplätze in der Super League ist nach sieben Runden so richtig lanciert und an Spannung nicht zu überbieten. Die Krux: Gemeint ist lediglich der Grosskampf um Rang zwei hinter dem enteilten Tabellenführer YB.

Der FC Thun führt nach dem 4:1 über den FC Sion – dessen neuer Trainer Murat Yakin durfte wegen seiner Sperre nur von der Tribüne aus zusehen – ein Trio mit elf Punkten an, zu dem auch St. Gallen und der FCZ gehören.

Ein sicheres Tor, das nicht fällt

Es war ein Wochenende, das Christian Schneuwly nie vergessen und auch gewiss nie seinen Enkeln schildern wird. Der Offensivspieler des FC Luzern vergab nämlich gleich zu Beginn des Spiels beim FC Zürich eine hochkarätige Chance auf eine Art, wie es im Profifussball nur ganz selten zu beobachten ist.

Aus einem Meter Entfernung brachte er die Kugel nicht im sperrangelweit offenen Tor unter, sondern kickte sie fast parallel zur Torlinie in die Hände von FCZ-Goalie Yanick Brecher. Das sollte sich bitter rächen.

Weil der angeschlagene und erst kurz vor dem Ende eingewechselte Nigerianer Blessing Eleke mit einer spektakulären Direktabnahme nur die Latte traf, reichte das Tor von Stephen Odey nach der Pause dem FCZ, um nach dem 4:2 im Cup in Breitenrain und dem 1:0 in der Europa League gegen Larnca innerhalb von einer Woche in drei verschiedenen Wettbewerben den dritten Sieg einzufahren.

«Ich bin glücklich, dass wir eine nervenaufreibende Woche so erfolgreich hinter uns gebracht haben», sagte Trainer Ludovic Magnin. Weniger nervenaufreibend war nach dem lockeren 7:0 im Cup in Muri die Woche des FC St. Gallen verlaufen, doch glücklich konnte an deren Ende Trainer Peter Zeidler nicht sein. Sein Team verspielte beim Heimremis gegen Lugano einen 2:0-Vorsprung.

2. Shaqiris gelungenes Startelfdebüt

Vier Tage, nachdem Xherdan Shaqiri in der Champions League gegen den PSG noch bis fünf Minuten vor Schluss die Bank gedrückt hatte, stand er beim 3:0 gegen Southampton erstmals für Liverpool in einem Pflichtspiel in der Startformation. Shaqiri dankte es Trainer Jürgen Klopp, indem er zwei Tore vorbereitete.