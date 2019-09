Vier Tage nach dem 0:4 in Basel zeigte der FC Zürich gegen Aufsteiger Servette tatsächlich eine Reaktion. Sie fiel vor allem vor der Pause heftig aus. Der FCZ war aggressiv, störte früh und zeigte auch die eine oder andere schöne Kombination.

Es war wohl die beste Halbzeit der Zürcher in dieser Saison, welche verdient auch die Entscheidung brachte. Marco Schönbächler flankte von rechts, und Antonio Marchesano hatte aus wenigen Metern keine Mühe, den Ball mit dem Kopf ins Tor zu lenken (35.).

Dem FCZ kam entgegen, dass Servettes Miroslav Stevanovic kurz nach diesem Tor für einen Schlag ins Gesicht des Zürchers Assan Ceesay die Gelb-Rote Karte sah. In Unterzahl war Servette nicht in der Lage, dem FCZ die drei Punkte noch abzujagen. So kamen die Zürcher zum ersten Auswärtssieg in dieser Saison - nach zuvor vier Spielen mit nur einem Punkt und 1:11 Toren.

Bei Servette ist nach dem erstaunlichen Saisonstart die Euphorie einer ersten kleinen Ernüchterung gewichen. Der Aufsteiger wartet seit vier Spielen auf einen Sieg. Er hat es zuletzt nicht geschafft, die Heimspiele gegen Neuchâtel Xamax, Lugano und Zürich zu gewinnen.

Telegramm:

Servette - Zürich 0:1 (0:0)

7036 Zuschauer. - SR Dudic. - Tor: 35. Marchesano (Schönbächler) 0:1.

Servette: Frick; Rouiller, Routis, Sasso, Severin (68. Tasar); Cespedes; Stevanovic, Ondoua, Wüthrich (46. Imeri); Schalk, Kone (75. Kyei).

Zürich: Brecher; Rüegg, Nathan, Mirlind Kryeziu (46. Bangura), Pa Modou; Sohm, Domgjoni; Schönbächler, Marchesano (89. Janjicic), Mahi; Ceesay (79. Kramer).

Bemerkungen: Servette ohne Sauthier, Iapichino, Cognat (alle rekonvaleszent). Zürich ohne Winter, Kololli und Hekuran Kryeziu (alle verletzt). 37. Gelb-Rote Karte gegen Stevanovic wegen Foul. Verwarnungen: 11. Stevanovic (Foul). 25. Domgjoni (Foul). 81. Cespedes (Foul). 90. Nathan (Foul). 91. Brecher (Unsportlichkeit).