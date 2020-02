Van Wolfswinkel muss wieder pausieren

Laut einer Mitteilung des FC Basel sei die Arterienerweiterung, die der 31-jährige Niederländer im letzten Sommer erlitten hatte, zwar verheilt, ein Gefässast werde aber noch zu langsam durchblutet.

Van Wolfswinkel, der am Samstag beim 4:0 in Zürich in der 81. Minute sein Comeback gab, kann zwar weiter mit der Mannschaft trainieren, sollte aber bis auf Weiteres auf Kopfbälle und Zweikämpfe verzichten. Laut dem Tabellendritten der Super League handelt es sich um eine Vorsichtsmassnahme.

In 75 Spielen für den FCB erzielte der Stürmer bisher 30 Tore.