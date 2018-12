Nach miserablem Saisonstart hat es der FC Aarau geschafft, seine Fans rechtzeitig vor Weihnachten wieder mit erfreulichen Resultaten zu versöhnen. Sechs Siege und 19 von 21 möglichen Punkten in den letzten sieben Spielen vor der Winterpause zeigt die eindrückliche Bilanz der Aarauer.

Dank diesem Kraftakt in den vergangenen Wochen beträgt der Rückstand auf den Barrage-Platz, auf dem der FC Winterthur überwintert, nur noch acht Punkte. Angesichts der Tatsache, dass der FCA wochenlang die rote Laterne der Challenge-League-Tabelle inne hatte, ist das fast schon eine kleine Sensation.

Die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel dürfen FCA-Trainer Patrick Rahmen und seine Spieler jetzt so richtig geniessen, bevor es dann am Montag, 7. Januar 2019, wieder los geht. Dann startet das Team in die vierwöchige Vorbereitung auf die Rückrunde. Diese beginnt am Freitag, 1. Februar 2019, mit dem Heimspiel gegen den FC Wil, Anpfiff: 20 Uhr. (dfs/smo)

Vier Thesen, vier Antworten – der FCA-Talk zum Jahresende: