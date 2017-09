Aber am Ende des Tages ist er bei GC wohl doch so etwas wie «ein Präsident unter anderen». Ein Mann, der «Empfehlungen» aus dem Kreis der grauen Eminenz nicht ignorieren kann. Denn Anliker braucht den Support von Spross und Stüber, um das strukturelle Defizit von acht Millionen Franken auszugleichen.

In diesem Kontext ist es nachvollziehbar, dass Anliker stets gelassen darauf reagiert, wenn er mit Erich Vogel und dessen Einfluss bei GC konfrontiert wird. Vogel darf für Anliker kein Problem sein, sonst hat er selbst eines – mit Spross.

Diese Konstellation ist nicht immer einfach. Umso mehr, weil er von allen Seiten hört, welch schrecklicher Mensch Vogel sei und er den Mann endlich zur Persona non grata erklären soll. Aber Anliker beweist auch in dieser Sache einen Pragmatismus der gehobenen Klasse.

Nun also Roland Klein als jüngstes Zugeständnis? Der Mann soll heute an der Generalversammlung in den Verwaltungsrat gewählt werden – als Vertreter der Gelgeber Spross und Stüber. Und nebenbei soll Georges Perego aus dem VR verabschiedet werden. Klein ist ein Vertrauter von Vogel, Perego Vogels langjähriger Intimfeind. Aber wer ist dieser Roland Klein?

Klein wird im Herbst 57, war einst ein grosses Talent beim FC Winterthur und später auch Sportchef. 1995 wandert er nach Asien aus. In Malaysia handelt er mit TV-Rechten. Später, in Katar, erhält er den Auftrag, den Fussball zu entwickeln. Der Plan, katarische Spieler zwecks Ausbildung nach Europa zu transferieren, scheitert. Erfolgreicher ist Klein, Altstars wie Gabriel Batistuta und Stefan Effenberg mit Petrodollars in den Golfstaat zu locken.

Klein und die bösen Gerüchte

In Katar lernt er Hakan Yakin – neuerdings U21-Trainer bei GC – kennen. Man kann sich gut vorstellen, dass sich Yakin während seines Engagements beim Al Gharafa Sports Club etwas verloren fühlt.

In Klein findet er die Bezugsperson, mit der er in seiner Sprache reden kann, die ihm im Alltag behilflich ist, mit der er die viele Freizeit füllt. Die beiden werden Freunde und sind es heute noch.