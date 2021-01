Trotz grosser Ungewissheit: Mindestens 12'000 FCB-Fans verlängern ihr Abo

Normalerweise gibt der FC Basel kurz vor dem ersten Spiel im neuen Jahr bekannt, wie viele Jahreskarten er verkauft hat. Doch wegen der Pandemie gibt es in diesem Jahr nur eine Wasserstandsmeldung. Die gute Nachricht: Rund zwei Drittel der Fans bleiben dem FCB auch in schwierigen Zeiten treu. Doch was passiert mit dem Rest?