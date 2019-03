Die Schweiz steigt in der Gruppe mit Dänemark, Irland, Georgien und Gibraltar als Favorit in die Qualifikation. Wie sehen Sie die Ausgangslage?

Natürlich wollen wir uns treu bleiben und unser Spiel machen. Wir wollen das Spiel dominieren und so spielen wie ein Favorit. Es ist klar, dass wir uns für die Europameisterschaft qualifizieren möchten, am liebsten direkt. Über die zweite Möglichkeit denken wir gar nicht nach. Unser Ziel ist es, uns über die Qualifikation die Teilnahme zu sichern.

In der Nations League war Stephan Lichtsteiner nicht mehr dabei. Nun ist er für die Spiele in Georgien und gegen Dänemark wieder im Aufgebot. Wieso?

Weil ich die im Moment 23 besten Spieler in der Nationalmannschaft dabei haben wollte. Im Herbst habe ich auch jüngeren Spielern eine Chance geben wollen, die sie sehr gut genutzt haben. Dies war jedoch nie eine endgültige Entscheidung. Für mich hat Lichtsteiner immer noch die gleiche Rolle wie früher und ist Captain dieses Teams.

Stürmer Haris Seferovic fehlt hingegen verletzt. Wie schwer wiegt seine Absenz?

Die Verletzung von Haris ist leider zu jenem Zeitpunkt gekommen, in dem er in einer sehr guten Form war. Er war ja schon gegen Belgien stark, danach hatte er auch in seinem Verein Benfica einen Lauf. Natürlich hätte ich ihn gerne dabei gehabt. Dennoch habe ich bis jetzt noch nie gesagt, dass ein Spieler unverzichtbar ist. Wenn ein Spieler fehlt, dann muss man auch ohne ihn spielen können. Mich interessieren in erster Linie die Spieler, die fit sind und mir zur Verfügung stehen.