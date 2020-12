Tottenham müht sich in die K.o.-Phase

LASK Linz, das vor einem Jahr den FC Basel in der Champions-League-Qualifikation eliminiert hatte, forderte Tottenham bis zuletzt. So konnten die Spurs einen streng geahndeten Handspenalty in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit und einen Foulpenalty zur 3:2-Führung nach 87 Minuten bestens brauchen. Die Österreicher glichen nach 93 Minuten aus und hatten danach nicht mehr die Zeit, um das Siegestor anzustreben.

Tottenham liegt nun drei Punkte vor dem LASK. Dieser könnte noch gleichziehen, die Direktbegegnungen sprechen aber für die Londoner.

Milan startete im Heimspiel gegen das erneut ohne Albian Ajeti spielende Celtic Glasgow miserabel und lag nach 14 Minuten 0:2 zurück. Aber Mitte der ersten Halbzeit glichen Hakan Calhanoglu und Samu Castillejo mit einem Doppelschlag aus. Die Milanisti erzielten im Lauf der zweiten Halbzeit zwei weitere Tore zum 4:2-Sieg und sicherten sich damit die Teilnahme an der K.o.-Phase.

Telegramme und Ranglisten

Gruppe G:

Sorja Lugansk - Leicester City 1:0 (0:0). - SR Eskas (NOR). - Tor: 84. Sayyadmanesh 1:0. - Bemerkungen: Leicester City ohne Jakupovic (Ersatz).

AEK Athen - Braga 2:4 (1:3).

Rangliste: 1. Leicester City 5/10 (12:5). 2. Braga 5/10 (12:10). 3. Sorja Lugansk 5/6 (6:9). 4. AEK Athen 5/3 (7:13).

Gruppe H:

Milan - Celtic Glasgow 4:2 (2:2). - SR Bengoetxea (ESP). - Tore: 8. Rogic 0:1. 14. Edouard 0:2. 24. Calhanoglu 1:2. 26. Castillejo 2:2. 50. Hauge 3:2. 82. Diaz 4:2. - Bemerkungen: Celtic Glasgow ohne Ajeti (Ersatz).

Lille - Sparta Prag 2:1 (0:0).

Rangliste: 1. Lille 5/11 (12:5). 2. AC Milan 5/10 (11:7). 3. Sparta Prag 5/6 (10:11). 4. Celtic Glasgow 5/1 (7:17).

Gruppe I:

Karabach Agdam - Maccabi Tel Aviv 1:1 (1:1). Sivasspor - Villarreal 0:1 (0:0).

Rangliste: 1. Villarreal 5/13 (14:5). 2. Maccabi Tel Aviv 5/8 (5:7). 3. Sivasspor 5/6 (9:10). 4. Karabach Agdam 5/1 (4:10).

Gruppe J:

LASK Linz - Tottenham Hotspur 3:3 (1:1). - SR Raczowski (POL). - Tore: 42. Michorl 1:0. 45. Bale (Handspenalty) 1:1. 56. Son 1:2. 84. Eggestein 2:2. 86. Alli (Foulpenalty) 2:3. 93. Karamoko 3:3.

Royal Antwerp - Ludogorez Rasgrad 3:1 (1:0).

Rangliste: 1. Royal Antwerp 5/12 (8:3). 2. Tottenham Hotspur 5/10 (13:5). 3. LASK Linz 5/7 (8:11). 4. Ludogorez Rasgrad 5/0 (6:16).

Gruppe K:

Feyenoord Rotterdam - Dinamo Zagreb 0:2 (0:1). - SR Kavanagh (ENG). - Tore: 45. Petkovic (Foulpenalty) 0:1. 52. Majer 0:2. - Bemerkungen: Dinamo Zagreb ohne Gavranovic (Ersatz).

ZSKA Moskau - Wolfsberg 0:1 (0:1).

Rangliste: 1. Dinamo Zagreb 5/11 (6:0). 2. Wolfsberg 5/7 (6:6). 3. Feyenoord Rotterdam 5/5 (4:7). 4. ZSKA Moskau 5/3 (2:5).

Gruppe L:

Roter Stern Belgrad - Hoffenheim 0:0. Gent - Slovan Liberec 1:2 (0:1).

Rangliste: 1. Hoffenheim 5/13 (13:1). 2. Roter Stern Belgrad 5/10 (9:4). 3. Slovan Liberec 5/6 (4:13). 4. Gent 5/0 (3:11).