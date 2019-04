Die 11'683 Zuschauer in St. Gallen bekamen in der ersten Halbzeit keinen Leckerbissen serviert. "Es war das erwartet Kampfspiel. GC war extrem aggressiv", meinte St. Gallens Offensivspieler Tranquillo Barnetta. Das Team mit dem Schweizer Ex-Internationalen steigerte sich nach der Pause aber enorm und hätte den Sieg nach 90 Minuten verdient gehabt. Doch das Team von Peter Zeidler, das zuletzt dreimal ohne Punkte geblieben war, fand die entscheidende Lücke in der GC-Hintermannschaft nicht.

Trotz zwei Drittel Ballbesitz und deutlich mehr Corner und Schüssen als der Gegner, rannten die Ostschweizer bis zuletzt vergeblich auf das Tor von Heinz Lindner an. Österreichs Nationalgoalie rettete in der 88. Minute mit einer Glanzparade seiner Mannschaft einen Punkt. Der 28-Jährige war wie in den Wochen zuvor eine der funktionierenden Konstanten im Spiel der Zürcher.

Die Grasshoppers standen defensiv gut organisiert und spielten erstmals seit 15 Partien wieder zu null. Es war für GC erst das dritte Unentschieden aus den letzten zwölf Spielen. Ihre Karten im Abstiegskampf konnten sie aber trotz viel Einsatz und Kampf nicht verbessern. Der Rückstand auf das zweitletzte Neuchâtel Xamax, das in Lugano ebenfalls 0:0 spielte, beträgt neun Runden vor Schluss weiterhin sechs Punkte.

Während man bei GC von einem Punktgewinn sprechen konnte, trauert man in den Reihen der St. Galler einem verlorenen Sieg hinterher. "Wir sind enttäuscht, nur einen Punkt geholt zu haben. Der letzte öffnende Pass hat gefehlt. Wenigsten waren wir defensiv stabiler als in den letzten Spielen", resümierte Barnetta.

Telegramm:

St. Gallen - Grasshoppers 0:0

11'683 Zuschauer. - SR Bieri.

St. Gallen: Stojanovic; Hefti, Vilotic, Mosevich, Lüchinger; Quintilla; Sierro, Ashimeru; Barnetta, Rapp, Kutesa (69. Bakayoko).

Grasshoppers: Lindner; Lika (84. Cvetkovic), Nathan, Rhyner, Pusic; Basic; Ravet (69. Taipi), Mergim Bajrami (57. Diani), Kamber, Caiuby; Djuricin.

Bemerkungen: St. Gallen ohne Itten, Wittwer und Wiss (alle verletzt), Kchouk, Kräuchi, Muheim, Koch und Ben Khalifa (alle nicht im Aufgebot). Grasshoppers ohne Zesiger (gesperrt), Sigurjonsson, Arigoni und Kastrati (alle verletzt), Ajeti, Tarashaj, Ngoy, Pinga und Gjorgjev (alle nicht im Aufgebot). Verwarnungen: 44. Lika (Foul), 57. Quintilla (Foul/im nächsten Spiel gesperrt). 81. Basic (Foul). 83. Nathan (Foul). 91. Ravet (Reklamieren). 92. Cvetkovic (Foul).